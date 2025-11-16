تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة اهتمامه بضم جافي في الصيف

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

جافي

يستعد باريس سان جيرمان لإعادة اهتمامه بضم جافي لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم جافي لبرشلونة منذ سن 11 عاما، وارتقى في فرق الشباب المختلفة قبل أن يشارك مع الفريق الأول في مطلع موسم 2021-22.

اللاعب البالغ 21 عاما خاض 155 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 18، ووقع عقدا جديدا مع النادي هذا العام يمتد حتى 2030.

وكشف تقرير موقع "سبورتس مول" أن باريس سان جيرمان قدم عرضا بقيمة 60 مليون يورو الصيف الماضي، منها 40 مليون كرسوم ثابتة، لكن برشلونة رفضت العرض.

وأوضحت التقارير أن النادي الكتالوني حدد سعر جافي بـ70 مليون يورو، دون أي مجال للتفاوض، ويرغب باريس سان جيرمان في محاولة ضمه في موسم 2026-27.

وعانى جافي من إصابة خطيرة في الركبة أجبرته على الغياب منذ نهاية أغسطس، ولن يعود للمباريات قبل فبراير المقبل، مما يستبعد رحيله في يناير، لكن النادي الفرنسي يخطط للتفاوض معه بنهاية الموسم.

وخاض جافي الموسم الماضي 42 مباراة في جميع البطولات مع برشلونة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، لكنه عانى من غيابات كثيرة بسبب مشاكل الركبة، إذ فاته 58 مباراة بين نوفمبر 2023 وسبتمبر 2024 مع برشلونة وإسبانيا.

