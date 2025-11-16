تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام

تعرض الثنائي جابريال ماجاليس وريكاردو كالافيوري للإصابة خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وكان قد غادر جابريال، مدافع أرسنال، مباراة البرازيل الودية ضد السنغال السبت متأثرا بإصابة في العضلة بعد بداية قوية للفريق في الشوط الثاني.

وكشف موقع سبورتس مول أن القلق يسود داخل أرسنال من إمكانية غياب المدافع البرازيلي عن مواجهة الدربي أمام توتنام يوم 23 نوفمبر، خاصة بعد اعتماده الكبير على تأثيره في الكرات الثابتة هذا الموسم.

ويأمل ميكيل أرتيتا أن تكون الإصابة بسيطة، وفي حالة إصابة من الدرجة الأولى قد يغيب اللاعب لمدة أسبوع إلى أسبوعين فقط، فيما قد تمتد الإصابة من الدرجة الثانية بين 3 إلى 6 أسابيع، بينما إصابة من الدرجة الثالثة قد تتطلب تدخل جراحي وتغيب اللاعب 2-3 أشهر.

وأصيب جابريال في الدقيقة 63، واضطر لمغادرة الملعب بعد تلقيه العلاج من الطاقم الطبي، فيما كان لاعب أرسنال أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع خلال المباراة.

ويعد ويليام ساليبا الخيار الأساسي في قلب الدفاع، وإذا غاب جابريال فمن المرجح أن يشارك كريستيان موسكيرا أو بيرو هينكابي في شراكته.

وموسكيرا قدم أداء جيدا هذا الموسم أمام فرق مثل ليفربول ونيوكاسل، بينما لم يلعب هينكابي سوى 28 دقيقة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة عقب مرور 11 جولة.

ويبتعد أرسنال بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.