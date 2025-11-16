تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

أرسنال - هدف جابريال

تعرض الثنائي جابريال ماجاليس وريكاردو كالافيوري للإصابة خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وكان قد غادر جابريال، مدافع أرسنال، مباراة البرازيل الودية ضد السنغال السبت متأثرا بإصابة في العضلة بعد بداية قوية للفريق في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس الأعلى أجرا.. تليجراف: ساكا يقترب من تجديد عقده مع أرسنال رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس

وكشف موقع سبورتس مول أن القلق يسود داخل أرسنال من إمكانية غياب المدافع البرازيلي عن مواجهة الدربي أمام توتنام يوم 23 نوفمبر، خاصة بعد اعتماده الكبير على تأثيره في الكرات الثابتة هذا الموسم.

ويأمل ميكيل أرتيتا أن تكون الإصابة بسيطة، وفي حالة إصابة من الدرجة الأولى قد يغيب اللاعب لمدة أسبوع إلى أسبوعين فقط، فيما قد تمتد الإصابة من الدرجة الثانية بين 3 إلى 6 أسابيع، بينما إصابة من الدرجة الثالثة قد تتطلب تدخل جراحي وتغيب اللاعب 2-3 أشهر.

وأصيب جابريال في الدقيقة 63، واضطر لمغادرة الملعب بعد تلقيه العلاج من الطاقم الطبي، فيما كان لاعب أرسنال أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع خلال المباراة.

ويعد ويليام ساليبا الخيار الأساسي في قلب الدفاع، وإذا غاب جابريال فمن المرجح أن يشارك كريستيان موسكيرا أو بيرو هينكابي في شراكته.

وموسكيرا قدم أداء جيدا هذا الموسم أمام فرق مثل ليفربول ونيوكاسل، بينما لم يلعب هينكابي سوى 28 دقيقة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة عقب مرور 11 جولة.

ويبتعد أرسنال بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

الدوري الإنجليزي أرسنال جابريال
نرشح لكم
تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للاعبي البرتغال قبل مواجهة أرمينيا الحاسمة مونوز: لا أعلم حقيقة اهتمام أربعة أندية بضمي.. وحلما لي أن انضم لأحدهم أنشيلوتي يشيد بموهبة إستيفاو ويعتذر لأرسنال بسبب إصابة جابريال تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة اهتمامه بضم جافي في الصيف
أخر الأخبار
حوار في الجول – مؤسس أمابرو يتحدث عن حلم تغيير الكرة الإفريقية للأبد.. وهدف لمصر 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: اختيار قائمة الأمم الإفريقية لن يكون سهلا 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد 41 دقيقة | رياضات أخرى
قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر ساعة | منتخب مصر
آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
"وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517299/تقرير-أرسنال-قلق-بسبب-إصابتي-جابريال-وكالافيوري-قبل-مواجهة-توتنام