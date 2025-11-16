رينديرز: أتابع مباريات ميلان باستمرار.. والفريق قادر على الفوز أمام إنتر

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

تيجاني رينديرز - مانشستر سيتي

أكد تيجاني رينديرز، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب هولندا، أنه ما زال يتابع ميلان عن كثب ويعتقد أن الفريق قادر على الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وانتقل رينديرز إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل حوالي 55 مليون يورو بعد موسم مميز مع ميلان.

وقال رينديرز في حديث لصحيفة توتوسبورت: "بالطبع سأتابع الدربي، لا شك في ذلك – وسأشجع ميلان".

ويلعب ميلان أمام إنتر يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وتابع لاعب منتخب هولندا "الفريق يقوم بعمل ممتاز في الوقت الحالي، وبالطبع الدربي سيكون مباراة صعبة، لكني واثق أن ميلان قادر على الفوز".

أما عن حظوظ ميلان في الفوز بالدوري الإيطالي أجاب "أعتقد أن ميلان قادرعلى ذلك، الفرصة متاحة هذا الموسم، والفريق يقوم بعمل ممتاز. آمل أن يحقق النادي قريبًا نجمة ثانية".

واختتم تصريحاته "نحن على الطريق الصحيح، لكن المهمة لم تنته بعد. علينا إنهاء العمل يوم الإثنين والاستعداد لمباراة صعبة".

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة عقب مرور 11 جولة.

بينما يحتل إنتر صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة قبل الدربي المنتظر الأسبوع المقبل.

