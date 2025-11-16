تقرير: فلاهوفيتش مهدد بالغياب عن مواجهة فيورنتينا بسبب انزعاجات عضلية مع صربيا

باتت مشاركة دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، محل شك كبير قبل مباراة فريقه أمام فيورنتينا السبت المقبل.

وكشفت تقارير من معسكر المنتخب الصربي عبر موقع CalcioMercato أن هداف البيانكونيري الحالي، اضطر لمغادرة ملعب المباراة الدولية ضد إنجلترا الخميس بعد شعوره بمشكلة عضلية.

وقام الطاقم الطبي للمنتخب الصربي بإجراء فحوصات إضافية خلال الساعات الماضية لتقييم مدى الإصابة.

وبينما لم يصدر أي تحديث رسمي عن حالته، تشير المؤشرات الأولية إلى أن فلاهوفيتش لن يشارك في المباراة المقبلة لصربيا ضد لاتفيا، وتصبح مشاركته في مواجهة فيورنتينا محل شك كبير.

ويتوقع أن يراقب يوفنتوس الوضع عن كثب خلال الـ48 ساعة المقبلة على أمل أن تكون الإصابة بسيطة، لكن حتى الآن تظل مشاركة فلاهوفيتش في رحلة الفريق إلى استاد أرماندو فرانكي غير مؤكدة.

يوفنتوس يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 11 جولة حتى الآن برصيد 19 نقطة.

بينما يتقاسم فريقا إنتر ورما الصدارة بـ 24 نقطة لكل منهما.

وسجل فلاهوفيتش ثلاثة أهداف مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن وبفارق هدفين عن صدارة الهدافين.