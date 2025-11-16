أبو ريدة للاعبي منتخب مصر الثاني: الجماهير المصرية تنتظر منكم الكثير في كأس العرب

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 10:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني هاني أبو ريدة
نرشح لكم
جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا كأس العرب - منتخبات التصفيات تعلن عن قوائمها الرسمية.. وموعد معرفة منافس مصر منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: اختيار قائمة الأمم الإفريقية لن يكون سهلا قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر الحضري: مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.. وندعم حسام حسن بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي الكشف عن تشخيص إصابة زيزو وصلاح محسن وحمدي فتحي مع منتخب مصر
أخر الأخبار
بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى 6 دقيقة | أمريكا
مباشر ملحق المونديال - نيجيريا (1)-(1) الكونغو الديموقراطية.. جوووووول التعااادل 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل.. وثنائي بيراميدز ينافس على الأفضل في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - بيراميدز في القائمة المختصرة لأفضل فريق في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – استبعاد مصر من القائمة المختصرة.. وتواجد منتخبي المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517295/أبو-ريدة-للاعبي-منتخب-مصر-الثاني-الجماهير-المصرية-تنتظر-منكم-الكثير-في-كأس-العرب