جراديشار يشارك في خسارة سلوفينيا بتصفيات كأس العالم وفقدان آمالها

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار مهاجم الأهلي

شارك السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في خسارة منتخب بلاده على يد كوسوفو 0-2 بتصفيات كأس العالم 2026

وحل منتخب كوسوفو ضيفا على منتخب سلوفينيا ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وبدأ جراديشار المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 62، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم كوسوفو بهدف مبكر منذ الدقيقة السادسة.

بعد دخول جرايشار بدقيقتين سجل زميله جان كارنيتشنيك هدفا بالخطأ في مرماه.

ويتواجد جراديشار في القائمة التي أعلنها ماتياس كيك مدرب منتخب سلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت القائمة تواجد نيتس جراديشار لاعب الأهلي مع المنتحب الأول لسلوفينا للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وشارك جراديشار في مباراة سلوفينيا ضد كوسوفو خلال فترة التوقف الدولي الماضية بينما جلس على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

وفقد منتخب سلوفينيا فرصة التأهل بشكل مباشر أو عن طريق الملحق إلى كأس العالم.

فقد توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع منتخب كوسوفو رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق 3 نقاط عن المنتخب السويسري المتصدر.

نيتش جراديشار الأهلي سلوفينيا كوسوفو
