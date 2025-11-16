تقرير: تحديد موعد جلسة استماع رومارينيو في قضية المنشطات

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 10:23

كتب : FilGoal

رومارينيو

حددت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع الخاصة بالبرازيلي رومارينيو ريكاردو لاعب فريقي الاتحاد ونيوم سابقًا أمام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لحسم قضيته بعد إيقافه بداعي تناول مواد محظورة رياضيا.

وتحدد يوم 27 نوفمبر الجاري موعدا لجلسة الاستماع للاعب البرازيلي في اتهامه بتناول المنشطات.

ومن المقرر أن يمثل رومارينيو برفقة فريقه القانوني أمام اللجنة 27 نوفمبر الجاري في سويسرا، إذ سيتم الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف قبل الفصل النهائي في القضية.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب لصحيفة الرياضية أن رومارينيو سيتوجَّه، 26 نوفمبر، إلى فيفا بسبب قضية المنشطات.

وتابع "رومارينيو لم يتناول أي مادة محظورة، وكل ما تناوله كان مجرد فيتامينات لا تمنحه أي زيادة في الأداء".

وأضاف "ما تم تداوله حول حصوله على علاج مخالف غير صحيح، ومجرد ادعاء".

وكانت صحيفة الرياضية قد كشفت ديسمبر من العام الماضي عن أن عينة اللاعب في فحص المنشطات جاءت إيجابية.

وعاد البرازيلي رومارينيو لبلاده مجددا بعد 11 عاما في الخليج العربي مرتديا قميص فيتوريا البرازيلي.

وساهم رومارينيو في تتويج كورينثيانز بلقب كوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية 2012.

وفي 2014 بدأ رحلته في الخليج العربي مع الجيش القطري (الدحيل حاليا) وفاز معه بلقب كأس قطر في 2016.

ثم توج مع اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي والسوبر المحلي، وقاد نيوم الموسم الماضي للتأهل للدوري السعودي، وأتم مشواره في الخليج مع الريان القطري في النصف الثاني من الموسم الماضي.

إجمالا خلال مشواره في الوطن العربي خاض 394 مباراة سجل 201 هدفا وصنع 57 هدفا.

اتحاد جدة رومارينيو
