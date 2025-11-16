الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي

فتحت إدارة أهلي جدة ملف تجديد عقد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق.

وكشفت صحيفة الرياضية عن بدء الإدارة خلال الأيام الماضية التواصل مع وكيل أعمال الحارس لمعرفة رغبته وطلباته قبل الدخول في مفاوضات رسمية بشأن تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، طبقًا للمصادر نفسها.

وأبدى ميندي رغبة مبدئية في الاستمرار مع الفريق الجداوي، ولا يمانع تجديد عقده.

ومن المتوقع أن تتسارع المفاوضات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية وعودته من تمثيل منتخب بلاده، إذ ستناقش الإدارة معه تفاصيل العقد الجديد، بما في ذلك الراتب السنوي ومدته.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع ميندي صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة ثلاثة أعوام حتى صيف 2026.

وخلال مسيرته مع الفريق، شارك ميندي في 90 مباراة، استقبلت شباكه خلالها 90 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة، وتوج معه بدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

ويعيش حامي العرين موسما جيدا، إذ يتنافس على أكثر من جائزة، من بينها جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي برفقة المغربي ياسين بونو حارس الهلال، وأحمد الشناوي، وأندريه أونانا، ودياز جوزيمار فوسينها، ومنير محمدي، وستانلي نوابيلي، ومارك ديوف، ورونوين ويليامز، وأيمن دحمان.