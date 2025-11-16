تقرير: الاتحاد البرتغالي يخطط للاستئناف على إيقاف رونالدو بعد الطرد

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 10:12

كتب : FilGoal

يخطط الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لتقديم استئناف لمنع إيقاف كريستيانو رونالدو قائد المنتخب لأكثر من مباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة أمام إيرلندا الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر لوكالة أنباء «لوسا» البرتغالية أن بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد يشرف بنفسه على تقديم الاستئناف إلى «فيفا» لضمان عدم إيقاف رونالدو وغيابه عن انطلاقة المنتخب في كأس العالم.

ويستند الاتحاد البرتغالي إلى ثلاث نقاط رئيسة، وهي الأجواء العدائية التي سبقت المباراة بسبب تصريحات مدرب إيرلندا، والواقعة نفسها، والسجل النظيف لرونالدو بعدم حصوله على بطاقة حمراء طوال مشواره الدولي.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد يثق بأن هذه الحجج كافية لإقناع الاتحاد الدولي بأن رونالدو لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

وغادر رونالدو معسكر المنتخب مساء الجمعة بعد خسارة المباراة الأخيرة بهدفين دون مقابل أمام إيرلندا، فيما يستعد زملاؤه لمواجهة أرمينيا اليوم الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة، التي تتصدرها البرتغال بعشر نقاط بفارق نقطتين عن إيرلندا الثانية.

وإذا تم إيقاف قائد النصر السعودي لأكثر من مباراة واحدة، فقد يغيب عن انطلاقة البرتغال في كأس العالم المقررة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وحصل رونالدو على أول بطاقة حمراء بقميص البرتغال الخميس الماضي في دبلن، بعد 226 مباراة، عندما أشهر الحكم السويدي جلين نيبيرج بطاقة حمراء مباشرة له إثر اعتداء بدون كرة على المدافع الإيرلندي دارا أوشيه.

