"ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 01:03
كتب : FilGoal
خسر منتخب فلسطين أمام منتخب الباسك في مباراة ودية حظيت بحضور جماهيري قدر بقرابة 53 ألف متفرج.
وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو، وانتهت بفوز الباسك 3-0.
وبدأت المباراة بلافتات وهتافات تندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتواجد حامد حمدان لاعب بتروجت وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي في التشكيل الأساسي.
بينما شارك عدي الدباغ مهاجم الزمالك في الشوط الثاني.
وسجل أوناي إليجزابال لاعب ليفانتي الهدف الأول لإقليم الباسك في الدقيقة 5.
وفي الدقيقة 43 أضاف جوركا جوروزيتا لاعب أتلتيك بلباو الهدف الثاني.
بينما سجل يوري بيرتشيتشي ظهير بلباو الهدف الثالث في الدقيقة 77.
ويلعب منتخب فلسطين ودية أخرى أمام منتخب إقليم كتالونيا يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.
