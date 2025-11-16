"ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك

الركراكي: منتخب المغرب فوق الجميع.. ولا أفرق بين لاعب ريال مدريد واتحاد تواركة

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف نقل مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي

تقرير: مدرب شبيبة القبائل يستعد لإجراء تغييرات كثيرة أمام الأهلي

لاعب منتخب تونس ينتقد أرضية ملعب رادس

تقرير: وهبي الخزري غير متحمس للعب كرة القدم مجددا.. ويفضل التحليل

على رأسهم معلول.. استبعاد 8 من تونس لمواجهة البرازيل بسبب فشل استخراج التاشيرة

بوقرة: مواجهة مصر كانت مهمة لهذا السبب.. والحفاظ على لقب كأس العرب صعب

بمشاركة بن رمضان وغياب الجزيري.. تونس تفوز على الأردن وديا في مباراة مثيرة