تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي عن كواليس الفترة التي سبقت التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك في النهائي.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لا أنام حين أتعرض لإخفاق مع الأهلي. جمهوى الأهلي لا يرضى بغير الفوز ولا يمكنني أن أهدأ حتى يأتي يوم المباراة التالية".

وأضاف "لم نكن موفقين أمام المصري ولم نتمكن من الفوز، فاجتمعنا كلاعبين قبل خوض السوبر وقلت لهم -وأعتذر عن اللفظ- "هذه البطولة على شرفنا".

وأكمل "أحب مباريات الأهلي ضد الزمالك لأنها كبيرة ولها جماهيرية طاغية".

وأوضح "حين صعدنا على متن الطائرة كنت أقول للاعبين إننا ذاهبين للفوز بالبطولة، لم نكن نفكر في الخصم الذي سنواجهه في النهائي".

وواصل "مباريات الأهلي والزمالك لها حسابات مختلفة تتجاوز المستوى الحالي والنتائج السابقة. المباراة كانت صعبة بالتأكيد".

وكشف "زيزو لاعب كبير وكنا في غرفة واحدة في الفندق، وتحدثنا عن كل السيناريوهات الممكنة في هذه المباراة وكان يضع ذلك في حسبانه منذ البداية ولكن شخصيته قوية للغاية. ربما يتأثر كأي إنسان من الداخل ولكن في الملعب لديه ثبات انفعالي كبير".

وأكمل "هدفي هو تحقيق كل البطولات الممكنة مع الأهلي. في فرق الناشئين كان نصف الفريق يغادر إذا خسرنا بطولة".

وتابع "محمود الخطيب اطلع على العروض التي تلقيتها وكانت قيمتها 6 أضعاف عرض الأهلي"

وأوضح "كانت لدي الرغبة في العودة إلى الأهلي وأنا في قمة مستواي وقادر على تقديم الإضافة، لم آتِ للاعتزال وحسب".

وواصل "خيرت طرابزون بين الموافقة على انتقالي إلى الأهلي أو التوقف عن ممارسة كرة القدم".

وكشف "أشرف بنشرقي كان زميلي في الريان ووقعت مع الأهلي قبله، وإدارة النادي سألتني عنه وعن شخصيته قبل التعاقد معه، وقلت إنه محترف ولا يفتعل المشاكل".

واختتم "لا أحد يأخذ رزق الآخر، ولو يلعب مارادونا في مركزك وقدر الله لك أن تلعب ستلعب".