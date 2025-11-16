آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

آسر محمد صبري

شدد آسر محمد صبري أن والده كان السبب الرئيسي في عشقه لنادي الزمالك.

ويلعب آسر رفقة شقيقه آدم نجلي نجم الزمالك الراحل ضمن صفوف نادي السكة الحديد.

وقال آسر محمد صبري عبر قناة الزمالك: "والدي هو سبب عشقي لنادي الزمالك وكان دائما يطالبني أن أكون من أفضل اللاعبين".

أخبار متعلقة:
آدم محمد صبري: والدي كان يرفض التوسط للعب في الزمالك.. وهذه وصيته الوحيدة الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري خبر في الجول - الزمالك سيضم نجلي محمد صبري من السكة الحديد هشام نصر: سنكرم محمد صبري.. ورفض الإغراءات المالية وضرب المثل للانتماء لـ الزمالك

وأضاف نجل لاعب الزمالك السابق "ألعب بقدمي اليسرى وشيكابالا مثلي الأعلى".

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

وحسبما علم FilGoal.com فإن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

محمد صبري الزمالك
نرشح لكم
تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك آدم محمد صبري: والدي كان يرفض التوسط للعب في الزمالك.. وهذه وصيته الوحيدة بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي مدرب وي لـ في الجول: مباراة الأهلي فرصة لإظهار جودتنا.. والنتيجة ليست في حساباتنا مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف نقل مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال
أخر الأخبار
"ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك 5 ساعة | الوطن العربي
تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى 5 ساعة | الكرة المصرية
آدم محمد صبري: والدي كان يرفض التوسط للعب في الزمالك.. وهذه وصيته الوحيدة 6 ساعة | الكرة المصرية
دي لا فوينتي: لن نحتفل بعد.. وهذه آخر تطورات موقف هاوسن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الركراكي: منتخب المغرب فوق الجميع.. ولا أفرق بين لاعب ريال مدريد واتحاد تواركة 7 ساعة | الكرة الإفريقية
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان وترفض حسم تأهلها إلى كأس العالم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إصابته المروعة.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم 7 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517287/آسر-محمد-صبري-والدي-جعلني-أعشق-الزمالك-وشيكابالا-مثلي-الأعلى