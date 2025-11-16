آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى

شدد آسر محمد صبري أن والده كان السبب الرئيسي في عشقه لنادي الزمالك.

ويلعب آسر رفقة شقيقه آدم نجلي نجم الزمالك الراحل ضمن صفوف نادي السكة الحديد.

وقال آسر محمد صبري عبر قناة الزمالك: "والدي هو سبب عشقي لنادي الزمالك وكان دائما يطالبني أن أكون من أفضل اللاعبين".

وأضاف نجل لاعب الزمالك السابق "ألعب بقدمي اليسرى وشيكابالا مثلي الأعلى".

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

وحسبما علم FilGoal.com فإن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي. وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.