آدم محمد صبري: والدي كان يرفض التوسط للعب في الزمالك.. وهذه وصيته الوحيدة

شدد آدم محمد صبري نجل نجم الزمالك الراحل على أن والده كان يرفض التوسط لانتقال نجليه (آدم وآسر) للنادي الأبيض.

ويلعب الثنائي آدم وآسر محمد صبري في صفوف نادي السكة الحديد.

وقال آدم محمد صبري عبر قناة الزمالك: "والدي كان يرفض بشكل قاطع التوسط لي ولشقيقي للعب في الزمالك وكان دائما يطالبنا بالتعب وبذل الجهد حتى نصل إلى هذه الخطوة".

وأضاف "والدي كان دائم الحديث معنا عن الزمالك وذكرياته مع النادي وكان يحمل هم الفريق ونتائجه".

وأتم "أتذكر مزاحه معي لأنه كان مشجعا لريال مدريد وأنا مشجع لبرشلونة والوصية الوحيدة التي أوصاني بها هي التكاتف مع أشقائي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.