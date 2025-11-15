آدم محمد صبري: والدي كان يرفض التوسط للعب في الزمالك.. وهذه وصيته الوحيدة

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

محمد صبري‎

شدد آدم محمد صبري نجل نجم الزمالك الراحل على أن والده كان يرفض التوسط لانتقال نجليه (آدم وآسر) للنادي الأبيض.

ويلعب الثنائي آدم وآسر محمد صبري في صفوف نادي السكة الحديد.

وقال آدم محمد صبري عبر قناة الزمالك: "والدي كان يرفض بشكل قاطع التوسط لي ولشقيقي للعب في الزمالك وكان دائما يطالبنا بالتعب وبذل الجهد حتى نصل إلى هذه الخطوة".

أخبار متعلقة:
الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري خبر في الجول - الزمالك سيضم نجلي محمد صبري من السكة الحديد هشام نصر: سنكرم محمد صبري.. ورفض الإغراءات المالية وضرب المثل للانتماء لـ الزمالك حداد وموعد العزاء.. قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن وفاة محمد صبري

وأضاف "والدي كان دائم الحديث معنا عن الزمالك وذكرياته مع النادي وكان يحمل هم الفريق ونتائجه".

وأتم "أتذكر مزاحه معي لأنه كان مشجعا لريال مدريد وأنا مشجع لبرشلونة والوصية الوحيدة التي أوصاني بها هي التكاتف مع أشقائي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

محمد صبري الزمالك
نرشح لكم
تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي مدرب وي لـ في الجول: مباراة الأهلي فرصة لإظهار جودتنا.. والنتيجة ليست في حساباتنا مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف نقل مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال
أخر الأخبار
تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى 22 دقيقة | الكرة المصرية
آدم محمد صبري: والدي كان يرفض التوسط للعب في الزمالك.. وهذه وصيته الوحيدة 51 دقيقة | الكرة المصرية
دي لا فوينتي: لن نحتفل بعد.. وهذه آخر تطورات موقف هاوسن ساعة | الكرة الأوروبية
الركراكي: منتخب المغرب فوق الجميع.. ولا أفرق بين لاعب ريال مدريد واتحاد تواركة ساعة | الكرة الإفريقية
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان وترفض حسم تأهلها إلى كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إصابته المروعة.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إلى كأس العالم عمليا.. إسبانيا تتأهل ما لم تخسر من تركيا 7-0 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517286/آدم-محمد-صبري-والدي-كان-يرفض-التوسط-للعب-في-الزمالك-وهذه-وصيته-الوحيدة