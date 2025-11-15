دي لا فوينتي: لن نحتفل بعد.. وهذه آخر تطورات موقف هاوسن

رفض لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الاحتفال بالتأهل لكأس العالم، حيث لم يتم حسمه رسميا بعد.

وقال دي لا فوينتي عبر قناة تيليديبورتي: "احتراما للمنافس، ونحن نكن الكثير من الاحترام لجميع المنتخبات بما فيها تركيا، علينا أن نبقى على الأرض. حتى يصبح التأهل محسومًا حسابيًا، يجب أن نحافظ على هذه العقلية".

وعن مسار التصفيات المثالي حتى الآن قال: "سبب كبير يجعلنا فخورين بهؤلاء اللاعبين. أنا محظوظ لقيادة لاعبين بهذا المستوى، مجموعة تاريخية بالفعل، وما زال الطريق طويلا. نواصل السعي لتحقيق المزيد ولتحقيق نتائج أفضل. من الرائع قيادة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين لا يتعبون من العمل من أجل التطور".

وعن غياب بعض اللاعبين للإصابة قال: "هذه الإصابات تمنح الفرصة للاعبين آخرين لم تكن ستتاح لهم. هذا هو نجاح كرة القدم الإسبانية، والعمل الكبير الذي تقوم به الأندية لتطوير لاعبين أفضل، ونحن نستفيد من ذلك. هناك جهد كبير من الأندية واللاعبين والاتحاد".

وعلّق على حالة دين هاوسن قائلا: "يشعر بانزعاج بسيط. الأولوية دائمًا هي حماية اللاعب. ونحن في تواصل دائم مع أطباء ريال مدريد، ورأينا أن من الأفضل أن يرتاح. سنرى حالته غدًا ونقيّم الموقف مع الطاقم الطبي للمنتخب والنادي".

أما عن المباراة المقبلة في لا كارتوخا، فقال دي لا فوينتي: "أود أن يظهر الملعب بصورة استثنائية، بأجواء إشبيلية المعتادة. اللاعبون يستحقون ذلك، والتأهل لكأس العالم يستحق ذلك. أريد أن يرى الجميع ملعبًا يدعم المنتخب بشكل كامل. إشبيلية لا تخذل أبدًا، وأتمنى أن يكون الأمر كذلك هذه المرة".

وسحق منتخب إسبانيا مضيفه جورجيا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الآن إسبانيا على صدارة المجموعة قبل خوض الجولة الأخيرة، برصيد 15 نقطة، وتليها تركيا برصيد 12 نقطة.

فارق أهداف إسبانيا +19، بينما فارق تركيا +5، ما يعني أن تركيا يجب أن تهزم إسبانيا بفارق 7 أهداف حتى تنتزع منها بطاقة التأهل المباشر.