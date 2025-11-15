بلجيكا تتعادل مع كازاخستان وترفض حسم تأهلها إلى كأس العالم

تعادل منتخب بلجيكا مع مضيفه منتخب كازاخستان بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم داستان ساتبايف لكازاخستان في الدقيقة 9.

ساتبايف البالغ من العمر 17 عاما صار أصغر مسجل في تاريخ منتخب كازاخستان.

بينما تعادل هانز فاناكين في الدقيقة 48.

التعادل ترك بلجيكا في الصدارة برصيد 15 نقطة.

بينما فازت ويلز على ليختنشتاين بهدف دون رد، لتستمر في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الثاني.

بلجيكا كان يمكنها حسم تأهلها مباشرة بالفوز، ولا يزال ذلك ممكنا في الجولة الأخيرة بالفوز على ليختنشتاين.

بينما يصطدم ويلز ومقدونيا الشمالية في الجولة الأخيرة، وتحتاج ويلز للفوز حتى تنتزع بطاقة الملحق.

أما فرصة تأهل أي منهما على حساب بلجيكا، فهي تشترط فوز أحدهما وخسارة بلجيكا أمام ليختنشتاين.

تعادل بلجيكا لن يؤهل الفائز من مقدونيا الشمالية وويلز، إلا إذا فازت مقدونيا بفارق 7 أهداف، أو فازت ويلز بفارق 12 هدفا.