بلجيكا تتعادل مع كازاخستان وترفض حسم تأهلها إلى كأس العالم

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو

تعادل منتخب بلجيكا مع مضيفه منتخب كازاخستان بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم داستان ساتبايف لكازاخستان في الدقيقة 9.

ساتبايف البالغ من العمر 17 عاما صار أصغر مسجل في تاريخ منتخب كازاخستان.

أخبار متعلقة:
بعد إصابته المروعة.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم إلى كأس العالم عمليا.. إسبانيا تتأهل ما لم تخسر من تركيا 7-0 على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية

بينما تعادل هانز فاناكين في الدقيقة 48.

التعادل ترك بلجيكا في الصدارة برصيد 15 نقطة.

بينما فازت ويلز على ليختنشتاين بهدف دون رد، لتستمر في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الثاني.

بلجيكا كان يمكنها حسم تأهلها مباشرة بالفوز، ولا يزال ذلك ممكنا في الجولة الأخيرة بالفوز على ليختنشتاين.

بينما يصطدم ويلز ومقدونيا الشمالية في الجولة الأخيرة، وتحتاج ويلز للفوز حتى تنتزع بطاقة الملحق.

أما فرصة تأهل أي منهما على حساب بلجيكا، فهي تشترط فوز أحدهما وخسارة بلجيكا أمام ليختنشتاين.

تعادل بلجيكا لن يؤهل الفائز من مقدونيا الشمالية وويلز، إلا إذا فازت مقدونيا بفارق 7 أهداف، أو فازت ويلز بفارق 12 هدفا.

بلجيكا
نرشح لكم
دي لا فوينتي: لن نحتفل بعد.. وهذه آخر تطورات موقف هاوسن إلى كأس العالم عمليا.. إسبانيا تتأهل ما لم تخسر من تركيا 7-0 بيدري جديد في هولندا؟ الكشف عن سعر جوهرة يطاردها برشلونة وريال مدريد سكاي: استبعاد ثنائي إيطاليا من المنتخب بسبب الإصابة توخيل: أشعر بألم في معدتي عندما أستبعد لاعبا.. والوضوح مفتاح النجاح موندو: برشلونة يراقب ثنائي الدوري الألماني لتدعيم الدفاع ماركا: برشلونة ينتظر قرار البلدية لمعرفة موقفه من مواجهة بلباو في ملعبه الجديد أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قادران على اللعب معا مثلما كان في ريال مدريد
أخر الأخبار
دي لا فوينتي: لن نحتفل بعد.. وهذه آخر تطورات موقف هاوسن 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الركراكي: منتخب المغرب فوق الجميع.. ولا أفرق بين لاعب ريال مدريد واتحاد تواركة 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان وترفض حسم تأهلها إلى كأس العالم 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إصابته المروعة.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
إلى كأس العالم عمليا.. إسبانيا تتأهل ما لم تخسر من تركيا 7-0 ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يواجه منافسة إنجليزية شرسة لضم بديل ليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي ساعة | منتخب مصر
منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517283/بلجيكا-تتعادل-مع-كازاخستان-وترفض-حسم-تأهلها-إلى-كأس-العالم