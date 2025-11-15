إلى كأس العالم عمليا.. إسبانيا تتأهل ما لم تخسر من تركيا 7-0

سحق منتخب إسبانيا مضيفه جورجيا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 22 سجل مارتن زوبيمندي الهدف الثاني بعد تمريرة من فابيان رويز.

وسجل فيران توريس الهدف الثالث بصناعة أويارزابال في الدقيقة 34.

وأخيرا أضاف أويارزابال هدفا رابعا في الدقيقة 63، بصناعة توريس هذه المرة.

على الجانب الآخر فازت تركيا على بلغاريا بهدفين دون رد.

الآن إسبانيا على صدارة المجموعة قبل خوض الجولة الأخيرة، برصيد 15 نقطة، وتليها تركيا برصيد 12 نقطة.

فارق أهداف إسبانيا +19، بينما فارق تركيا +5، ما يعني أن تركيا يجب أن تهزم إسبانيا بفارق 7 أهداف حتى تنتزع منها بطاقة التأهل المباشر.

أما جورجيا فتحتل المركز الثالث بـ 3 نقاط من فوز وحيد على بلغاريا، متذيلة المجموعة بلا نقاط.