برشلونة يواجه منافسة إنجليزية شرسة لضم بديل ليفاندوفسكي

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

إيتا إيونج مهاجم ليفانتي

يواصل الكاميروني إيتا إيونج لفت الأنظار في أوروبا، ليواجه برشلونة منافسة شرسة على ضمه.

برشلونة حاول ضمه خلال الصيف الماضي أيضا، ويواصل الآن البحث عن مهاجم جديد يخلف روبرت ليفاندوفسكي.

ولكن المنافسة على ضم المهاجم البالغ 22 عاما تشتد يوما بعد يوم، فبحسب تقارير إنجليزية نقلتها صحيفة "آس"، فإن أرسنال ومانشستر يونايتد يراقبان اللاعب عن قرب، ومستعدان للتحرك إذا واصل تألقه.

إيونج سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة خلال 12 مباراة في الليجا، ليصبح من أبرز مفاجآت الموسم.

ولا يتفوق عليه تهديفيا سوى كيليان مبابي من ريال مدريد، وخوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، وليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

هذا التألق جلب اهتمام أندية كبرى داخل وخارج إسبانيا، لكن برشلونة قد يملك أفضلية نسبية، إذ يبدو أن اللاعب يميل للانتقال إلى كامب نو.

وأشار إيونج في تصريحات سابقة إلى إعجابه بأساطير برشلونة ليونيل ميسي وصامويل إيتو، في إشارة مبطنة لرغبته في ارتداء القميص الكتالوني.

ويبقى مستقبل اللاعب مفتوحا، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بضمه، مع دخول آرسنال ومانشستر يونايتد السباق إلى جانب برشلونة.

