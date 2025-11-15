بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي

استأنف منتخب مصر مرانه اليومي مساء اليوم الأحد ضمن معسكره بدولة الإمارات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي وديا مساء الإثنين على استاد هزاع بن زايد.

وشهد المران مشاركة عمر مرموش بعد غيابه عن المباراة الأولى لاحتفاله بخطوبته.

وسيشارك مرموش خلال المباراة الثانية ضد كاب فيردي بشكل طبيعي.

وخضع صلاح محسن لتدريبات استشفائية بسبب إصابته في المباراة الأولى.

وحصل صلاح على راحة من التدريبات لعدم مشاركته ضد كاب فيردي.

وكان منتخب قد خسر في المباراة الودية الأولى أوزبكستان بهدفين دون رد.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل بالمغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 الذي سيقام بأمريكا والمكسيك وكندا.