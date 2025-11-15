منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي

أعلن منتخب مصر غياب الثلاثي محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" وحمدي فتحي خلال مواجهة كاب فيردي.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي مساء الإثنين ضمن كأس العين الدولية بالإمارات.

وكشف منتخب مصر عن تأكد غياب الثنائي زيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي للإصابة.

فيما منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن راحة لمحمد صلاح من المشاركة في المباراة ذاتها.

في المقابل أدى صلاح محسن تدريبات استشفائية بعد تعرضه للإصابة.

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قد أعلن تشخيص إصابة الثلاثي حمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" وصلاح محسن.

وأصيب حمدي فتخي في عضلات الساق، بينما يعاني زيزو من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة.

بينما أصيب صلاح محسن في العضلة الخلفية.

وكان صلاح محسن وزيزو قد شاركا في مباراة مصر الودية ضد أوزبكستان.

بينما خرج حمدي فتحي التشكيل مباشرة قبل المباراة بسبب الإصابة.

وخسرت مصر من أوزبكستان بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بالإمارات.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ثانية خلال المعسكر ضد كاب فيردي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بالمغرب بشهر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.