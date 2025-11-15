مدرب وي لـ في الجول: مباراة الأهلي فرصة لإظهار جودتنا.. والنتيجة ليست في حساباتنا

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 21:18

كتب : رضا السنباطي

النيجيري أليو زوبيرو

يرى النيجيري أليو زوبيرو مدرب نادي وي أن اللعب ضد الأهلي في كأس مصر فرصة لإظهار مدى جودة فريقه.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس مصر عن مواجهة وي ضد الأهلي.

وقال أليو زوبيرو مدرب نادي وي لـFilGoal.com : مواجهة الأهلي في كأس مصر فرصة رائعة لإظهار مدى جودتنا".

وأضاف المدرب النيجيري "سنعمل على تجهيز اللاعبين لتقديم مباراة جيدة أمام نادي كبير بحجم الأهلي دون النظر إلى النتيجة".

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفريق وي في دور الـ32، كذلك سيلعب الزمالك حامل اللقب ضد بلدية المحلة.

وسيلعب بيراميدز وصيف الموسم الماضي ضد فريق مسار.

وفي حالة فوز الأهلي سيلعب ضد الفائز من مباراة فاركو وتليفونات بني سويف، بينما سيلعب الزمالك في حالة فوزه ضد المتأهل من سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة.

وجاءت مباريات دور الـ32 بالكامل كالآتي:

الأهلي × وي

فاركو × تليفونات بني سويف

البنك الأهلي × بورفؤاد

إنبي × المقاولون

بتروجت × وادي دجلة

مودرن سبورت × القناة

الجونة × بترول أسيوط

بيراميدز × مسار

الزمالك × بلدية المحلة

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة

طلائع الجيش × السكة الحديد

الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية

حرس الحدود × الإسماعيلي

سموحة × غزل المحلة

زد × ألو إيجيبت

المصري × دكرنس

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.

نادي وي الأهلي كأس مصر
