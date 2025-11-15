اسكواش - 3 مصريين في نهائي الرجال والسيدات.. وخسارة مفاجأة لهانيا الحمامي

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

وصلت أمينة عرفي لنهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش.

وشهدت المباراتين النهائيتين على مستوى الرجال والسيدات وصول 3 لاعبين مصريين.

ووصل أمينة عرفي للنهائي بعد الفوز في قبل النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفير بنتيجة 3-0.

وفي مفاجأة كبيرة فازت ساتومي واتانبي اليابانية على هانيا الحمامي المصنفة الأولى على العالم في قبل النهائي الآخر بنتيجة 3-2.

وعلى مستوى الرجل وصل يوسف إبراهيم للنهائي بعد الفوز على مواطنه محمد زكريا بنتيجة 3-2.

وفي نصف النهائي الآخر فاز محمد أبو الغار على محمد الشوربجي الذي يلعب تحت العلم الإنجليزي بنتيجة 3-1.

وتقام المباراتين النهائيتين غدا الخميس بين ساتوني واتانبي وأمينة عرفي على مستوى السيدات، ومحمد أبو الغار ضد يوسف إبراهيم على مستوى الرجال.

