اسكواش - 3 مصريين في نهائي الرجال والسيدات.. وخسارة مفاجأة لهانيا الحمامي
السبت، 15 نوفمبر 2025 - 21:08
كتب : FilGoal
وصلت أمينة عرفي لنهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش.
وشهدت المباراتين النهائيتين على مستوى الرجال والسيدات وصول 3 لاعبين مصريين.
ووصل أمينة عرفي للنهائي بعد الفوز في قبل النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفير بنتيجة 3-0.
وفي مفاجأة كبيرة فازت ساتومي واتانبي اليابانية على هانيا الحمامي المصنفة الأولى على العالم في قبل النهائي الآخر بنتيجة 3-2.
وعلى مستوى الرجل وصل يوسف إبراهيم للنهائي بعد الفوز على مواطنه محمد زكريا بنتيجة 3-2.
وفي نصف النهائي الآخر فاز محمد أبو الغار على محمد الشوربجي الذي يلعب تحت العلم الإنجليزي بنتيجة 3-1.
وتقام المباراتين النهائيتين غدا الخميس بين ساتوني واتانبي وأمينة عرفي على مستوى السيدات، ومحمد أبو الغار ضد يوسف إبراهيم على مستوى الرجال.
