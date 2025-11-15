بيدري جديد في هولندا؟ الكشف عن سعر جوهرة يطاردها برشلونة وريال مدريد

يواصل الهولندي الشاب كيس سميت لفت الأنظار في أوروبا بعد تألقه مع ألكمار ومنتخب الشباب الهولندي، ليصبح واحدا من أبرز المواهب المطلوبة في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة.

ويبلغ سميت 19 عاما فقط، لكنه نال إشادة كبيرة وصلت إلى حد مقارنته ببدري من جانب رونالد كومان، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات برشلونة.

ولا يقتصر الاهتمام بسميت على النادي الكتالوني، إذ يتابعه ريال مدريد أيضا، إلى جانب عدة أندية أوروبية تراقب تطوره عن قُرب.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن ألكمار مستعد للتخلي عن لاعبه الشاب في صيف 2026، مع وضع سعر يتجاوز 25 مليون يورو لبدء التفاوض. ولا يُتوقع أن تمثل هذه القيمة عائقا أمام الأندية المهتمة، ومنها برشلونة.

لكن موقف برشلونة من ضم لاعب وسط جديد لا يزال غامضا، خاصة أن الأولوية داخل النادي تتجه نحو التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي المنتظر بنهاية الموسم، بالإضافة إلى البحث عن مدافع جديد بعد رحيل إينيغو مارتينيث.

ويمتلك هانز فليك بالفعل مجموعة كبيرة من لاعبي الوسط مثل بدري وفرينكي دي يونج وجافي ومارك كاسادو ومارك بيرنال، ما يجعل ضم لاعب جديد في هذا المركز موضع نقاش داخل النادي.

وفي حال قرر برشلونة التحرك لضم سميت في 2026، فإن الصفقة ستحتاج إلى ما يقارب 25 مليون يورو لإتمامها.