على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية

حقق منتخب البرازيل الفوز وديا على السنغال بهدفين دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب الإمارات في مدينة لندن الإنجليزية.

تقدم إستيفاو بالهدف الأول في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف كسيميرو الهدف الثاني مستغلا عرضية من رودريجو داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويضعها في الشباك مباشرة.

وكان كلا المنتخبين قد تأهلا إلى كأس العالم 2026.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات السنعال للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في المغرب بشهر ديسمر المقبل.

وسيلعب منتخب البرازيل ودية أخرى خلال معسكر شهر نوفمبر الحالي ضد تونس بفرنسا، بينام سيلتقي منتخب السنغال مع كينيا.