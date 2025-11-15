الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 20:23

محمد صبري

أعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات من "كأس حلمي زامورا" إلى "كأس محمد صبري" تكريما لمسيرة نجمه السابق.

وشدد نادي الزمالك على أن هذا القرار يأتي تقديرا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائما نموذجا رائعا داخل الملعب وخارجه.

كما وجه الزمالك دعوة رسمية إلى أسرة محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

