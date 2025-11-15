الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري

أعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات من "كأس حلمي زامورا" إلى "كأس محمد صبري" تكريما لمسيرة نجمه السابق.

وشدد نادي الزمالك على أن هذا القرار يأتي تقديرا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائما نموذجا رائعا داخل الملعب وخارجه.

كما وجه الزمالك دعوة رسمية إلى أسرة محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.