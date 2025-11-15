سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال.

وفاز فريق المرتبط بالأهلي على سبورتنج بنتيجة 49-43.

وكان الفريق الأول للأهلي قد فاز في المباراة الأولى على سبورتنج، كما فاز فريق المرتبط بالمباراة الأولى أيضا ليضمن الأهلي تأهله للنهائي.

وأصبحت المباراة الثانية بين فريقي الكبار بمثابة تحصيل حاصل.

وسيلعب الأهلي في النهائي مع الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على سموحة في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.