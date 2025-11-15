بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية 2025 اليوم السبت، طرح تذاكر المباريات الختامية الثلاث من البطولة.

وتقام المباريات الختامية من البطولة في قطر أيام 10 و13 و17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن عملية طرح التذاكر تستمر اعتبارا من اليوم وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتذاكر، على أن يتم طرح التذاكر مجددا وعلى نطاق أوسع اعتبارا من الثالث والعشرين من ذات الشهر.

وستقام المباريات الثلاث الختامية من البطولة على استاد أحمد بن علي أحد الملاعب التي استضافت نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة ديربي الأمريكيتين يوم العاشر من ديسمبر المقبل، وتجمع كروز أزول المكسيكي مع بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس 2025، والذي يحدد لاحقا، فيما تقام كأس التحدي في الثالث عشر من ديسمبر وتجمع الفائز من مواجهة ديربي الأمريكيتين مع بيراميدز المصري.

ويلتقي في نهائي كأس القارات المقرر في السابع عشر من ديسمبر المقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا الموسم الماضي، مع الفائز في مواجهة كأس التحدي على استاد أحمد بن علي أيضا.

وتقام مباريات كأس القارات للأندية خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب قطر 2025 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من الأول وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل، لمنع التداخل في مواعيد المباريات وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة منافسات البطولتين.

ووفقا للجنة المنظمة، يمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الثلاث التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، وبأسعار تبدأ من 20 ريالا قطريا، ويمكن شراء 6 تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة، على أن تتوفر التذاكر رقميا، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة عبر الطلب عبر بريد إلكتروني خاص.

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد الإسباني باللقب على استاد لوسيل، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، وشهد النهائي التاريخي لبطولة كأس العالم قطر 2022.