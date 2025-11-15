سكاي: استبعاد ثنائي إيطاليا من المنتخب بسبب الإصابة

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تعرض ثنائي منتخب إيطاليا ساندرو تونالي وريكاردو كالافيوري للإصابة.

ريكاردو كالافيوري النادي : أرسنال ساندرو تونالي النادي : نيوكاسل يونايتد إيطاليا

وفقا لسكاي فإن الثنائي المصاب سيخرج من معسكر إيطاليا ويعود لفريقه.

وتستعد إيطاليا لمواجهة النرويج غدا الأحد في الجولة الاخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت إيطاليا فد فازت على مولدوفا بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

وشارك تونالي في المباراة بشكل كامل بينما غاب كالافيوري بسبب الإصابة أيضا.

وتدخل إيطاليا المباراة وهي بحاجة لتعويض فارق 17 هدفا بينها وبين النرويج صاحبة الصدارة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى كأس العالم بشكل مباشر، بينما يلعب المركز الثاني في ملحق مؤهل للبطولة.