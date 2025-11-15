التجربة الثانية.. منتخب مصر تحت 16عاما يتعادل سلبيا مع الأردن

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 16 عاما

تعادل منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009" بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف سلبيًا مع نظيره الأردني.

وتعادل منتخب مصر تحت 16 عاما أمام الأردن في ثاني مبارياته الودية، التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان في الرابعة عصر اليوم السبت.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من المنتخبين، والعديد من الفرص للمنتخب المصري، رغم هطول الأمطار وتأثر المواجهة بالأحوال الجوية.

الجدير بالذكر أن المباراة الأولى التي أقيمت يوم الخميس الماضي، انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دانيال تامر بعد مراوغة 3 لاعبين.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 51 بعدما تلقى عادل علاء مدافع منتخب مصر البطاقة الثانية والكارت الأحمر.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

وضمت بعثة المنتخب 26 لاعبا:

مالك عمرو - محمد عبيد - عبد العزيز محمود - مازن وائل - عادل علاء - خالد مختار - أحمد رجب - أحمد صفوت - براء محمود - أدم يوسف - عمر عبد الرحيم - عبد الله عمر - محمد عبد الستار - سيف كريم - يحيى وائل - عاصم أحمد - دانيال تامر - زياد سعودي - زياد أحمد - سيف الدين تامر - مروان توفيق - محمد السيد - أحمد بشير - محمود علاء - محمد جمال - أدهم حسيب.

ويتولى حسين عبد اللطيف منصب المدير الفني للمنتخب، ومعه عبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدرباً مساعداً، وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى.

منتخب مصر للناشئين
