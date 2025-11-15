توخيل: أشعر بألم في معدتي عندما أستبعد لاعبا.. والوضوح مفتاح النجاح

أعرب توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا عن تفهمه الشديد لغضب بعض اللاعبين من الجلوس على مقاعد البدلاء خلال المباريات.

ويعد منتخب إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل لكأس العالم 2026 منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا عبر "ذا أثليتك": "غضب بعض اللاعبين؟ مسموح أن تكون غاضبا من المدرب أو من الموقف، لكن إذا نظرت إلى المنتخبات التي تفوز أو الأندية التي تحصد دوري الأبطال فستجد أن دكة البدلاء واقفة وتقاتل، لا أحد يجلس وهو يفكر: لماذا لست في الملعب؟ عشت هذا مع تشيلسي في مشوارنا المذهل".

وأضاف "الأدوار ستكون واضحة بالكامل قبل بطولة كأس العالم، اللاعب لن يكون سعيدا بالجلوس، وهذا طبيعي، لكن عليه أن يعرف دوره ويلتزم بالروح الجماعية للفريق".

وتابع "عادة أختار 21 لاعبا فقط من أصل 23، لا أحب أن أرى لاعبا أستبعده، ولا أحب المكالمة التي أجريتها مع أليكس سكوت (لاعب بورنموث) مثلا لإخباره بأنه خارج القائمة، أشعر بألم في معدتي عندما أفعل ذلك".

وأتم "في معسكر لمدة عشرة أيام الأمور سهلة، لكن في البطولة الأمور مختلفة. الوضوح هو المفتاح. كل لاعب يجب أن يعرف دوره".

إنجلترا جمعت 21 نقطة في 7 مباريات في الصدارة بالعلامة الكاملة وبتسجيل 20 هدفا وبدون استقبال أي هدف.

ويتأهل أول الترتيب مباشرة للنهائيات المونديالية، فيما يخوض الثاني مرحلة الملحق الأوروبي في شهر مارس المقبل.

ويتأهل 16 منتخبا من قارة أوروبا 12 بشكل مباشر وهم متصدري التصفيات و4 عن طريق الملحق الأوروبي.

