خبر في الجول - الزمالك سيضم نجلي محمد صبري من السكة الحديد

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.