خبر في الجول - الزمالك سيضم نجلي محمد صبري من السكة الحديد
السبت، 15 نوفمبر 2025 - 18:03
كتب : إبراهيم رمضان
استقر مجلس إدارة الزمالك بالتنسيق مع بدر حامد رئيس القطاعات بالنادي على ضم آدم محمد صبري وشقيقه آسر.
ويلعب نجلي الراحل محمد صبري في صفوف نادي السكة الحديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.
القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.
آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.
ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي مدرب وي لـ في الجول: مباراة الأهلي فرصة لإظهار جودتنا.. والنتيجة ليست في حساباتنا مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف نقل مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال مجموعة بيراميدز - نهضة بركان يستعيد نجمه قبل مواجهة باور ديناموز التجربة الثانية.. منتخب مصر تحت 16عاما يتعادل سلبيا مع الأردن