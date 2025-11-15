خبر في الجول - الزمالك سيضم نجلي محمد صبري من السكة الحديد

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 18:03

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبري - الزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك بالتنسيق مع بدر حامد رئيس القطاعات بالنادي على ضم آدم محمد صبري وشقيقه آسر.

ويلعب نجلي الراحل محمد صبري في صفوف نادي السكة الحديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

محمد صبري الزمالك
