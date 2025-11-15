موندو: برشلونة يراقب ثنائي الدوري الألماني لتدعيم الدفاع

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 16:41

كتب : ذكاء اصطناعي

نيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند

يواصل برشلونة دراسة سوق الانتقالات مبكرًا، ليس فقط بحثًا عن مهاجم جديد في صيف 2026، بل أيضًا لتقوية قلب الدفاع بعد رحيل إينيجو مارتينيز والغموض الذي يحيط بمستقبل أندرياس كريستنسن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سافر مسؤولون من الإدارة الرياضية للنادي إلى ألمانيا لمتابعة عدد من الأسماء، وعلى رأسهم ثنائي بارز من البوندسليجا: دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، ونيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند.

الاهتمام بمدافع دورتموند شلوتربك يبدو جديًا، خاصة أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا ينتهي عقده في 2027، وقد رفض حتى الآن عروض التجديد. وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، سيجد دورتموند نفسه مضطرًا لبيعه الصيف المقبل، مقابل مبلغ يقترب من 40 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
ماركا: برشلونة ينتظر قرار البلدية لمعرفة موقفه من مواجهة بلباو في ملعبه الجديد دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز آس: ليون يتوصل لاتفاق لاستعارة إندريك من ريال مدريد

أما أوباميكانو، فينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله قادرًا على الرحيل مجانًا في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع النادي البافاري. المفاوضات جارية، لكنها لم تُحسم، وهو ما يفتح الباب أمام برشلونة لوضع اللاعب ضمن أهدافه الواقعية.

ورغم أن اهتمام برشلونة لا يزال في مرحلة المتابعة، إلا أنّ إدارة ديكو ترى أن ثنائي الدوري الألماني يمثلان حلولًا قوية لسد النقص الدفاعي المحتمل في الفريق خلال الموسم المقبل.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة يواجه منافسة إنجليزية شرسة لضم بديل ليفاندوفسكي استعادة الهيمنة.. برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية في كلاسيكو السيدات ماركا: برشلونة ينتظر قرار البلدية لمعرفة موقفه من مواجهة بلباو في ملعبه الجديد آس: ليون يتوصل لاتفاق لاستعارة إندريك من ريال مدريد استبعاد مبابي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة هاوسن يدافع عن فينيسيوس: الكاميرات تلاحقه طوال الوقت لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو موندو: أخيرا.. الموعد المحتمل لعودة برشلونة إلى كامب نو
أخر الأخبار
بعد إصابته المروعة.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
إلى كأس العالم عمليا.. إسبانيا تتأهل ما لم تخسر من تركيا 7-0 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يواجه منافسة إنجليزية شرسة لضم بديل ليفاندوفسكي 41 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي 54 دقيقة | منتخب مصر
منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي 57 دقيقة | الكرة المصرية
استعادة الهيمنة.. برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية في كلاسيكو السيدات ساعة | رياضة نسائية
مدرب وي لـ في الجول: مباراة الأهلي فرصة لإظهار جودتنا.. والنتيجة ليست في حساباتنا ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - 3 مصريين في نهائي الرجال والسيدات.. وخسارة مفاجأة لهانيا الحمامي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517261/موندو-برشلونة-يراقب-ثنائي-الدوري-الألماني-لتدعيم-الدفاع