موندو: برشلونة يراقب ثنائي الدوري الألماني لتدعيم الدفاع

يواصل برشلونة دراسة سوق الانتقالات مبكرًا، ليس فقط بحثًا عن مهاجم جديد في صيف 2026، بل أيضًا لتقوية قلب الدفاع بعد رحيل إينيجو مارتينيز والغموض الذي يحيط بمستقبل أندرياس كريستنسن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سافر مسؤولون من الإدارة الرياضية للنادي إلى ألمانيا لمتابعة عدد من الأسماء، وعلى رأسهم ثنائي بارز من البوندسليجا: دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، ونيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند.

الاهتمام بمدافع دورتموند شلوتربك يبدو جديًا، خاصة أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا ينتهي عقده في 2027، وقد رفض حتى الآن عروض التجديد. وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، سيجد دورتموند نفسه مضطرًا لبيعه الصيف المقبل، مقابل مبلغ يقترب من 40 مليون يورو.

أما أوباميكانو، فينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله قادرًا على الرحيل مجانًا في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع النادي البافاري. المفاوضات جارية، لكنها لم تُحسم، وهو ما يفتح الباب أمام برشلونة لوضع اللاعب ضمن أهدافه الواقعية.

ورغم أن اهتمام برشلونة لا يزال في مرحلة المتابعة، إلا أنّ إدارة ديكو ترى أن ثنائي الدوري الألماني يمثلان حلولًا قوية لسد النقص الدفاعي المحتمل في الفريق خلال الموسم المقبل.