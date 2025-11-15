ماركا: برشلونة ينتظر قرار البلدية لمعرفة موقفه من مواجهة بلباو في ملعبه الجديد

لا يزال برشلونة في انتظار القرار النهائي من مجلس مدينة برشلونة بشأن إمكانية إعادة فتح ملعب سبوتيفاي كامب نو قبل مواجهة أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر، وسط حالة ترقب داخل النادي لمعرفة ما إذا كان الفريق سيعود إلى ملعبه التاريخي أم سيواصل اللعب في مونتجويك.

النادي الكتالوني قدّم كل المستندات المطلوبة للحصول على رخصة الإشغال الخاصة بالمرحلة (B1)، والتي تسمح بإعادة فتح الملعب بسعة تصل إلى 45 ألف متفرج. هذا الرقم يمثل الحد الأدنى الذي يضمن لبرشلونة تحقيق إيرادات أعلى من تلك التي يحصل عليها في مونتجويك، وهو ما يجعل الإدارة حريصة على العودة بأسرع وقت.

وبحسب صحيفة ماركا، كان من المنتظر صدور القرار أمس الجمعة، لكن النادي سيضطر للانتظار حتى الإثنين المقبل لمعرفة ما إذا كان المجلس البلدي سيمنح الموافقة أم لا. داخل برشلونة هناك ثقة في أن الرخصة ستصدر، خاصة بعد الاجتماع الأخير مع الفريق الفني التابع للمجلس.

وفي حال حصول برشلونة على الضوء الأخضر يوم الإثنين، سيقوم النادي بإبلاغ رابطة الدوري الإسباني بشكل فوري للحصول على الموافقة الرسمية لخوض مباراة أتلتيك بلباو في كامب نو. أما إذا تأخرت الموافقة، فسيتم تأجيل العودة لأسبوع إضافي، على أن يكون الهدف الجديد هو مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم 29 نوفمبر.

يُذكر أن برشلونة أجرى يوم 7 نوفمبر اختبارًا مهمًا لتقييم جاهزية الملعب، خلال حصة تدريبية مفتوحة حضرها 23 ألف مشجع في كامب نو، في خطوة اعتُبرت آخر اختبار قبل الإعلان الرسمي عن إعادة الافتتاح.

القرار المنتظر يوم الإثنين سيحسم بشكل نهائي موعد العودة لملعب الفريق، في انتظار ما إذا كانت الجماهير ستحتفل بعودة كامب نو الأسبوع المقبل أم ستتحمل أسبوعًا إضافيًا.