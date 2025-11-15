دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز

تألق ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريورز أمام سان أنطونيو سبيرز وقاد فريقه للفوز في مباراتين خلال 48 ساعة.

وفاز جولدن ستيت واريورز على سان أنطونيو سبيرز مرتين في 48 ساعة، الأولى بنتيجة 125-120، والثانية بنتيجة 109-108.

وأقيمت المباراتين في صالة فريق سان أنطونيو سبيرز.

في المباراة الأولى سجل ستيف كيري 46 نقطة، منها 5 ثلاثيات.

كما أكمل 5 متابعات و5 تمريرات مساعدة.

أما في المباراة الثانية سجل ستيف كيري 49 نقطة منها 9 ثلاثيات.

ليكون في المباراتين سجل 95 نقطة و12 ثلاثية.

على الجانب الآخر سجل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز في المباراتين 57 نقطة، وأكمل 25 متابعة للكرة، و14 تمريرة مساعدة.

جدير بالذكر أن ستيف كيري هو أكثر مسجل للثلاثيات في تاريخ كرة السلة ودوري NBA بأكثر من 4000 ثلاثية في الموسم الاعتيادي فقط.

