الكشف عن تشخيص إصابة زيزو وصلاح محسن وحمدي فتحي مع منتخب مصر

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تشخيص إصابة الثلاثي حمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" وصلاح محسن.

وأصيب حمدي فتخي في عضلات الساق، بينما يعاني زيزو من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة.

بينما أصيب صلاح محسن في العضلة الخلفية.

وكان صلاح محسن وزيزو قد شاركا في مباراة مصر الودية ضد أوزبكستان.

بينما خرج حمدي فتحي التشكيل مباشرة قبل المباراة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثلاثي من معكسر منتخب مصر الحالي بسبب الإصابة.

وخسرت مصر من أوزبكستان بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بالإمارات.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ثانية خلال المعسكر ضد كاب فيردي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بالمغرب بشهر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

