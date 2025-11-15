آس: ليون يتوصل لاتفاق لاستعارة إندريك من ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن توصل أولمبيك ليون الفرنسي لاتفاق مع ريال مدريد من أجل ضم لاعبه إندريك.

الاتفاق يفيد بانضمام اللاعب إلى ليون حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويبحث إندريك عن فرصة للمشاركة من أجل الانضمام لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026.

ويرى اللاعب البرازيلي أن ليون هو أفضل الخيارات للمشاركة والمنافسة على مستوى جيد إذ يشارك الفريق بالدوري الأوروبي وينافس على الدوري الفرنسي.

كما يرى ريال مدريد أن خروج إندريك على سبيل الإعارة هو فرصة جيدة من أجل تطوير مستواه.

وخسر إندريك فرصة المشاركة منذ بداية الموسم الحالي ولو حتى كبديل إذ أصبح جونزالو جارسيا هو البديل الأول لكيليان مبابي.

ولم يشارك إندريك سوى في مباراة واحدة ولمدة 11 دقيقة منذ بداية الموسم.

ويتبقى فقط توقيع العقود بعد التوصل لاتفاق كامل بين الفريقين واللاعب ومن المتوقع أن تتم الصفقة مباشرة عقب بداية فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.