حارس دجلة: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر
السبت، 15 نوفمبر 2025 - 14:19
كتب : FilGoal
يرى عمرو حسام حارس مرمى وادي دجلة أن إمام عاشور لاعب الأهلي هو أفضل لاعب في مصر في الفترة الماضية.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
عمرو حسام
النادي : وادي دجلة
وقال عمرو حسام عبر أون سبورت إف إم: "إمام عاشور قبل إصابته هو أفضل لاعب في مصر وأعلى جودة لاعب في الدوري المصري".
وأضاف "بين شوطي مباراة الزمالك المدرب محمد الشيخ جعلنا نتخلص من الرهبة ونلعب بكل راحة واستطعنا تسجيل هدفين والفوز بالمباراة".
وأكمل "محمد الشيخ يعمل معنا بشكل مميز وعمله لا يراه الجمهور".
وأتم تصريحاته "أتمنى أن يستمر وادي دجلة في تقديم النتائج الجيدة وأن ننهي الدوري في مركز جيد يليق بنا".
ويحتل وادي دجلة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.
