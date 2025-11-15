عمرو أنور لـ في الجول: مواجهة الزمالك صعبة والكأس به مفاجآت

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 13:53

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة - الزمالك - ناصر منسي

يرى عمرو أنور المدير الفني لبلدية المحلة أن مواجهة فريقه للزمالك في كأس مصر ستكون قوية وصعبة.

وأوقعت قرعة كأس مصر الزمالك في مواجهة بلدية المحلة في دور الـ23.

وقال أنور لـFilGoal.com: "مواجهة الزمالك في كأس مصر ستكون مباراة قوية والنتائج الأخيرة لا تعني مستوى الزمالك".

وتابع "الزمالك فريق كبير وله شعبية كبيرة، وأيضا البلدية له تاريخ طويل وكبير لكنه يتواجد الآن في دوري المحترفين".

وأضاف "لاعبو بلدية المحلة لديهم طموح وأمل لإثبات مستواهم أمام الفرق الكبيرة والكاس به مفاجآت".

وأتم تصريحاته "لا أعلم موعد المواجهة ولكني أفضل مواجهة الزمالك بعد توقف يناير حتى ندعم الفريق باحتياجتنا الفنية".

ويلتقي الفائز من مواجهة الزمالك والبلدية، مع الفائز من سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في دور الـ16 لكأس مصر.

