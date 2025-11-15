قرعة كأس مصر – الأهلي ضد وي.. والزمالك مع البلدية

أقيمت ظهر اليوم السبت قرعة دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2025-2026.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفريق وي في دور الـ23، كذلك سيلعب الزمالك حامل اللقب ضد بلدية المحلة.

وسيلعب بيراميدز وصيف الموسم الماضي ضد فريق مساء.

وجاءت مباريات دور الـ32 بالكامل كالآتي:

الأهلي × وي

فاركو × تليفونات بني سويف

البنك الأهلي × بورفؤاد

إنبي × المقاولون

بتروجت × وادي دجلة

مودرن سبورت × القناة

الجونة × بترول أسيوط

بيراميدز × مسار

الزمالك × بلدية المحلة

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة

طلائع الجيش × السكة الحديد

الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية

حرس الحدود × الإسماعيلي

سموحة × غزل المحلة

زد × ألو إيجيبت

المصري × دكرنس