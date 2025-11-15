لاعب منتخب تونس ينتقد أرضية ملعب رادس

انتقد حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس أرضية ملعب رادس الذي يلعب عليه نسور قرطاج.

وفاز منتخب تونس على الأردن بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ودية على ملعب رادس.

وقال المجبري عقب المباراة للصحفيين: "نرغب في تقديم كل ما لدينا للمنتخب لكن الأمر يبدو معقدا بسبب سوء أرضية ملعب رادس وملاعب التدريبات".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء المحيطة بالمنتخب لا يعلمها الجمهور ولن نتحدث عنها".

وأكمل "لا تعلمون كيف سنسافر إلى فرنسا من أجل مواجهة البرازيل، نعرف الوضع في البلاد ولا نريد التذمر".

ويغيب عن منتخب تونس 8 لاعبين بسبب فشل استخراج تأشيرة فرنسا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالآتي:

محمد أمين بن حميدة – علي معلول – حمزة الجلاسي – شهاب الجبالي – أسامة الحدادي – محمود غربال – عصام الجبالي – محمد بن علي.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في كأس العرب في قطر، ثم في كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

ولعب منتخب تونس مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع موريتانيا بهدف لمثله، وفاز على الأردن 3-2.