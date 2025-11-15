أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قادران على اللعب معا مثلما كان في ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أن فينيسيوس جونيور ورودريجو في حالة ممتازة قبل مواجهة السنغال وديًا في لندن، مشيرًا إلى أنه لن يضغط على أي لاعب للعب في مركز لا يفضله.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد البرازيل

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "علينا أن نستمر في التعلم والتحسن لنكون جاهزين لكأس العالم. أنا سعيد بما قدمناه حتى الآن، لكننا ندرك أيضًا الأخطاء التي ارتكبناها. الآن يمكننا أن نخطئ، لكن في كأس العالم أي خطأ قد يعيدك إلى المنزل".

وعن إمكانية لعب فينيسيوس ورودريجو معًا، أوضح المدرب الإيطالي: "بالطبع يمكنهما ذلك. هما معتادان على اللعب معًا في ريال مدريد. أراهما بخير، مركزَين، وفي حالة بدنية جيدة جدًا. وأنا مقتنع بأنهما سيقدمان الكثير للمنتخب".

وتحدث أنشيلوتي عن لقطة ظهوره في حوار منفرد مع فينيسيوس خلال تدريب المنتخب هذا الأسبوع في لندن، قائلاً: "يجب أن أتحدث مع كل اللاعبين. من المهم أن أعرف طريقة تفكيرهم، سواء تكتيكيًا أو على المستوى الشخصي. عليك أن تسألهم وتفهم ما يشعرون به، هذا جزء أساسي من العمل".

وأضاف: "لن أُجبر أي لاعب على اللعب في مركز لا يريده. أريدهم أن يلعبوا حيث يشعرون بالراحة. حديثي مع فينيسيوس لم يكن عن المراكز، كان حول موضوع شخصي وليس تكتيكي".

وفي ختام تصريحاته، أكد أنشيلوتي أن أجواء المنتخب ممتازة: "الأجواء جيدة جدًا، ومن الرائع العمل في بيئة كهذه لتحقيق أعلى مستوى ممكن".