تقرير: وهبي الخزري غير متحمس للعب كرة القدم مجددا.. ويفضل التحليل

يفضل وهبي الخزري نجم منتخب تونس عدم العودة من جديد للعب كرة القدم في الوقت الحالي.

وهبي الخزري النادي : مونبلييه تونس

وذكر موقع "الصريح التونسي" أن وهبي الخزري غير متحمس لفكرة لعب كرة القدم من جديد.

وذلك في ظل استمرار بدون ناد منذ نهاية الموسم الماضي ورحيله عن فريق مونبيلييه.

وتلقى وهبي الخزري عدة عروض في الفترة الماضية لاستكمال مسيرته في كرة القدم، لكنه لم يرى فيها ما يدفعه للعودة للملاعب من جديد.

في سياق آخر يخوض وهبي الخزري تجربة التحليل الكروي مع أحد القنوات الفرنسية منذ بداية الموسم الجاري.

وهو الأمر الذي يرغب الخزري في استكماله في الفترة المقبلة.

كما يفضل الخزري أيضا السير في اتجاه دراسة الإدارة الرياضية أو التدريب أو التحليل.

الخزري البالغ من العمر 34 عاما يعد أحد نجوم منتخب تونس على مر التاريخ.

ولعب مع نسور قرطاج 74 مباراة سجل فيها 25 هدفا.

كما لعب مع عدة أندية أوروبية أبرزها سندرلاند الإنجليزي، ورين وسانت إيتيان ومونبيلييه في فرنسا.

