مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر.. البرازيل ضد السنغال

تستكمل اليوم مباريات تصفيات كأس العالم في قارة أوروبا والتي تشهد أكثر من مواجهة مهمة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد جورجيا وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

كما يلعب منتخب بلجيكا ضد كازاخستان في تمام الرابعة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

كما يلتقي منتخب البرازيل في مباراة ودية ضد السنغال وتقام المباراة في ملعب الإمارات في لندن، وتنطلق في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة يلعب منتخب تونس ضد النمسا في تمام الساعة 5:45 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 3.

وإليكم مواعيد كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا