مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر.. البرازيل ضد السنغال

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

برونو جيماريش - البرازيل

تستكمل اليوم مباريات تصفيات كأس العالم في قارة أوروبا والتي تشهد أكثر من مواجهة مهمة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد جورجيا وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

أخبار متعلقة:
على رأسهم معلول.. استبعاد 8 من تونس لمواجهة البرازيل بسبب فشل استخراج التاشيرة استبعاد دين هاوسن من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا

كما يلعب منتخب بلجيكا ضد كازاخستان في تمام الرابعة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

كما يلتقي منتخب البرازيل في مباراة ودية ضد السنغال وتقام المباراة في ملعب الإمارات في لندن، وتنطلق في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة يلعب منتخب تونس ضد النمسا في تمام الساعة 5:45 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 3.

وإليكم مواعيد كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

البرازيل مواعيد مباريات اليوم السنغال
نرشح لكم
أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قادران على اللعب معا مثلما كان في ريال مدريد تقرير: وهبي الخزري غير متحمس للعب كرة القدم مجددا.. ويفضل التحليل استبعاد دين هاوسن من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل السابع من 8.. كرواتيا إلى كأس العالم بالفوز على جزر فارو سكاي: دومفريس يتعرض لإصابة في الكاحل قبل دربي الغضب بوليسيتش: مودريتش أهدى للفريق هواتف للتهرب من الغناء استبعاد مبابي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة
أخر الأخبار
حارس دجلة: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر 23 دقيقة | الدوري المصري
عمرو أنور لـ في الجول: مواجهة الزمالك صعبة والكأس به مفاجآت 50 دقيقة | الدوري المصري
قرعة كأس مصر – الأهلي ضد وي.. والزمالك مع البلدية ساعة | الدوري المصري
لاعب منتخب تونس ينتقد أرضية ملعب رادس 2 ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - طاقم تحكيم مغربي تونسي جزائري لنهائي الملحق بين نيجيريا والكونغو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قادران على اللعب معا مثلما كان في ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: وهبي الخزري غير متحمس للعب كرة القدم مجددا.. ويفضل التحليل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر.. البرازيل ضد السنغال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 3 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517247/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-15-نوفمبر-البرازيل-ضد-السنغال