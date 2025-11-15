على رأسهم معلول.. استبعاد 8 من تونس لمواجهة البرازيل بسبب فشل استخراج التاشيرة

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

تونس - فرنسا - علي معلول

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد 8 لاعبين من قائمة نسور قرطاج من رحلة السفر إلى باريس لمواجهة البرازيل وديا، وذلك بسبب فشل استخراج تأشيرة دخول فرنسا.

وقرر سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس استبعاد اللاعبين الثمانية وعلى رأسهم علي معلول لاعب الصفاقسي.

بينما يستمر ثنائي الأهلي والزمالك محمد علي بن رمضان وسيف الجزيري مع منتخب تونس في مواجهة البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت قائمة المستبعدين كالآتي:

محمد أمين بن حميدة – علي معلول – حمزة الجلاسي – شهاب الجبالي – أسامة الحدادي – محمود غربال – عصام الجبالي – محمد بن علي.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في كأس العرب في قطر، ثم في كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

ولعب منتخب تونس مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع موريتانيا بهدف لمثله، وفاز على الأردن 3-2.

