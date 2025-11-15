استبعاد دين هاوسن من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 11:03

كتب : ذكاء اصطناعي

دين هاوسن مدافع ريال مدريد

استقر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على استبعاد دين هاسون من قائمة المنتخب لمواجهة جورجيا في تبيليس، في المباراة التي تجمعهما ضمن تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة أوروبا.

وذلك في مفاجأة لم تكن متوقعة قبل ساعات من اللقاء.

المدافع الشاب لريال مدريد كان قد شارك منذ ظهوره الأول في مارس الماضي بشكل متواصل، قبل أن يتوقف ذلك في معسكر أكتوبر بسبب مشكلة عضلية، ليجد نفسه اليوم خارج قائمة الـ23 لأول مرة منذ دخوله تشكيلة المنتخب.

دي لا فوينتي سيتجه إلى الاعتماد على إيميريك لابورت وباو كوبارسي وبيبي فيفيان في قلب الدفاع، في وقت تشهد فيه هذه المنطقة صراعًا كبيرًا قبل تحديد القائمة النهائية لكأس العالم، خاصة مع غياب روبن لو نورمان الذي يعد أحد الركائز الأساسية للمدرب.

وفي الخط الأمامي قرر المدير الفني أيضًا استبعاد كل من خورخي دي فروتوس وسامو أوموروديون، وهي إشارة واضحة إلى أن بورخا إغليسياس يقترب أكثر من تثبيت أقدامه داخل خطط المنتخب بعدما تمت دعوته الشهر الماضي لتعويض إصابة لامين يامال.

وشهدت القائمة بعض التغييرات على أرقام القمصان، إذ استعاد لابورت الرقم 14 بينما حصل بابلو باريوس على الرقم 2، واحتفظ فيران توريس برقمه المعتاد 7، ونال ييريمي بينو الرقم 11، فيما يعود بابلو فورنالس إلى المنتخب بعد أربع سنوات مرتديًا الرقم 17.

