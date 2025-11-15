إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر

يفضل إبراهيم صلاح مدرب نادي "جي" مواجهة الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر عن مواجهة الزمالك.

وتسحب قرعة دور الـ32 من كأس مصر في الثانية عشر ظهرا من اليوم السبت.

وقال إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق ومدرب نادي "جي" لـFilGoal.com : "التأهل لدور32 أمر رائع للفريق وفرصة لإظهار إمكانياته. أتمنى اللعب أمام فريق في المتناول وتحقيق الفوز والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأضاف "لا أتمنى مواجهة الزمالك واللعب أمام الأهلي أفضل بالنسبة لي على المستوى الشخصي، بسبب الفترة الكبيرة التي قضيتها بصفوف النادي بالطبع".

وأتم "وجود شيكابالا في رئاسة النادي وكوني مدرب الفريق جعل البعض يربط الأحداث بأحد المسلسلات. نحن ننتمي لنادي الزمالك ولكننا نحترم عملنا ولدينا طموح كبير".

وحسم فريق "جي" تأهله إلى دور الـ 32 من كأس مصر ليواجه أحد فرق الدوري الممتاز بالدور المقبل.