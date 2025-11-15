إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل

تغلبت ألمانيا على لوكسمبورج بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

تقدم نيك فولتماده في الدقيقة 49 بعد عرضية ليروي ساني.

وفي الدقيقة 69 أضاف مهاجم نيوكاسل نفسه الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا.

وفازت سلوفاكيا على أيرلندا الشمالية بهدف دون رد، سجله توماس بوبتشيك في الدقيقة 91.

أيرلندا الشمالية غادرت الحسابات برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل لوكسمبورج المجموعة بلا نقاط.

سلوفاكيا كانت قد هزمت ألمانيا في الجولة الأولى 2-0، وهي خسارة الألمان الوحيدة.

بينما ألحقت أيرلندا الشمالية الهزيمة الوحيدة بسلوفاكيا في الجولة الثالثة، بنفس النتيجة 2-0.

الآن تملك ألمانيا 10 أهداف وعليها 3، بفارق أهداف +7، بينما تملك سلوفاكيا 6 أهداف وعليها 2، بفارق أهداف +4.

وفي الموقعة الفاصلة التي تستضيفها ألمانيا، تحتاج سلوفاكيا للفوز من أجل التأهل، بينما يكفي التعادل الألمان لضمان التأهل.

المتصدر يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب الوصيف إلى الملحق.