إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

ألمانيا

تغلبت ألمانيا على لوكسمبورج بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

تقدم نيك فولتماده في الدقيقة 49 بعد عرضية ليروي ساني.

وفي الدقيقة 69 أضاف مهاجم نيوكاسل نفسه الهدف الثاني.

أخبار متعلقة:
السابع من 8.. كرواتيا إلى كأس العالم بالفوز على جزر فارو ذا أثليتك: رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026 جاتوزو ينتقد نظام التأهل لنهائيات كأس العالم 2026

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا.

وفازت سلوفاكيا على أيرلندا الشمالية بهدف دون رد، سجله توماس بوبتشيك في الدقيقة 91.

أيرلندا الشمالية غادرت الحسابات برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل لوكسمبورج المجموعة بلا نقاط.

سلوفاكيا كانت قد هزمت ألمانيا في الجولة الأولى 2-0، وهي خسارة الألمان الوحيدة.

بينما ألحقت أيرلندا الشمالية الهزيمة الوحيدة بسلوفاكيا في الجولة الثالثة، بنفس النتيجة 2-0.

الآن تملك ألمانيا 10 أهداف وعليها 3، بفارق أهداف +7، بينما تملك سلوفاكيا 6 أهداف وعليها 2، بفارق أهداف +4.

وفي الموقعة الفاصلة التي تستضيفها ألمانيا، تحتاج سلوفاكيا للفوز من أجل التأهل، بينما يكفي التعادل الألمان لضمان التأهل.

المتصدر يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب الوصيف إلى الملحق.

ألمانيا كأس العالم تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
السابع من 8.. كرواتيا إلى كأس العالم بالفوز على جزر فارو سكاي: دومفريس يتعرض لإصابة في الكاحل قبل دربي الغضب بوليسيتش: مودريتش أهدى للفريق هواتف للتهرب من الغناء استبعاد مبابي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة ذا أثليتك: رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026 جاتوزو ينتقد نظام التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 مبابي: 400 هدف؟ إذا أردت أن تُخلد في التاريخ عليك إضافة 400 أخرى تحتاج إلى 9 أهداف.. إيطاليا تؤجل تأهل النرويج لكأس العالم بفوز قاتل أمام مولدوفا
أخر الأخبار
إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر 6 ساعة | الكرة المصرية
إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل 6 ساعة | الكرة الأوروبية
السابع من 8.. كرواتيا إلى كأس العالم بالفوز على جزر فارو 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى فتحي: صبري لم يتأخر عني يوما.. ولم أستوعب خبر وفاته 6 ساعة | الكرة المصرية
تحضيرا لكأس العرب.. السعودية تفوز على كوت ديفوار وديا 7 ساعة | سعودي في الجول
بوقرة: مواجهة مصر كانت مهمة لهذا السبب.. والحفاظ على لقب كأس العرب صعب 7 ساعة | الوطن العربي
رجب نبيل: لن نشارك في كأس العرب بشكل شرفي 7 ساعة | الكرة المصرية
حسام حسن: لو فزنا بأداء سلبي ما كنا لنستفيد شيئا 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 3 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 4 مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر
/articles/517243/إلى-موقعة-الحسم-ألمانيا-تهزم-لوكسمبورج-قبل-مواجهة-سلوفاكيا-على-بطاقة-التأهل