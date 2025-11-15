السابع من 8.. كرواتيا إلى كأس العالم بالفوز على جزر فارو

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

كرواتيا

تغلب منتخب كرواتيا على جزر فارو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم جيزا توري لجزر فارو في الدقيقة 16.

وتعادل يوشكو جفارديول لكرواتيا في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 57 سجل بيتر موسى الهدف الثاني بعد تمريرة من يوسيب ستانيسيتش.

وأخيرا سجل نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث، بعد تمريرة من إيفان بيريسيتشفي الدقيقة 70.

فلاسيتش كان قد شارك في المباراة قبل الهدف بـ 8 دقائق، بدلا من الأسطورة لوكا مودريتش.

الفوز رفع رصيد كرواتيا إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الـ 12، من 7 مباريات.

وبذلك يتسع الفارق مع التشيك صاحبة المركز الثاني إلى 6 نقاط.

التشيك أيضا ضمنت التأهل إلى الملحق، حيث لديها مباراة متبقية، بينما أنهت جزر فارو مبارياتها في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وبذلك منذ بدء مشاركة كرواتيا في تصفيات كأس العالم اعتبارا من نسخة 1998، تأهل المنتخب الكرواتي 7 مرات من أصل 8.

الكرواتيون حققوا المركز الثالث في 1998، وغادروا المجموعات في 2002 و2006، ولم يتمكنوا من التأهل في 2010 فقط.

عادت كرواتيا في 2014 وخرجت من دور المجموعات، ثم بدأ العصر الذهبي بوصافة 2018، ثم المركز الثالث في 2022.

