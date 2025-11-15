مصطفى فتحي: صبري لم يتأخر عني يوما.. ولم أستوعب خبر وفاته

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز

أعرب مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق عن حزنه الشديد بسبب وفاة محمد صبري نجم الأبيض السابق.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق محمد صبري الذي توفي عن عمر يناهز 51 عاما.

وقال مصطفى فتحي عبر إم بي سي مصر 2: "لم أستوعب خبر رحيل محمد صبري، من المستحيل أن يتعامل أي شخص مع هذا الرجل دون أن يحبه ودائما ما كنت أتواصل معه عندما أكون في حاجة لاتخاذ قرار مصيري ولم يتأخر عني يوما".

وأضاف "أنا متواجد حاليا في الإمارات للعلاج من الإصابة، وعندما أبلغتني زوجتي بالخبر لم أستوعب الأمر لمدة ساعة كاملة".

صبري ساهم في انتقال مصطفى فتحي إلى الزمالك في 2013 قادما من نادي بلقاس بالقسم الثاني.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء صبري يوم الأحد المقبل بمقر النادي، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

