تحضيرا لكأس العرب.. السعودية تفوز على كوت ديفوار وديا

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - منتخب السعودية

فاز منتخب السعودية على كوت ديفوار بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

وسجل صالح أبو الشامات هدف منتخب السعودية والمباراة الوحيد.

وفرض المنتخب السعودي حضوره في المباراة مبكرا عبر هدف أبو الشامات الذي سجله في الدقيقة السابعة.

ويخوض المنتخب السعودي الذي يدربه الفرنسي هيرفي رينار معسكرا في جدة ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العرب المقررة في قطر الشهر المقبل.

رينار واجه منتخب كوت ديفوار الذي سبق له التتويج معه بكأس إفريقيا 2015.

ويلعب منتخب السعودية ودية أخرى أمام الجزائر، الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية مع منتخب المغرب والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من إلى 18 ديسمبر المقبل.

