بوقرة: مواجهة مصر كانت مهمة لهذا السبب.. والحفاظ على لقب كأس العرب صعب

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 23:25

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

أبدى مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر الثاني رضاه عن المباراة التي خاضها أمام منتخب مصر الثاني، وانتهت بفوز الفراعنة 3-2.

وقال بوقرة في تصريحاته لقناة أون سبورت: "مباراة اليوم كانت جيدة للغاية للفريقين قبل كأس العرب. المستوى كان عاليا وخاصة من المنتخب المصري".

وأضاف "كان من المهم أن نواجه مصر قبل كأس العرب لأننا نعرف أن لديها فريق ممتاز يلعب بشكل جماعي".

وتابع "التجربة كانت ممتازة والمباراة كانت صعبة على الفريقين بدنيا وفنيا. كلانا كان يمكنه الفوز أو التعادل، ولذلك أنا سعيد بالمباراة لأننا رأينا الكثير من الأشياء التي تحتاج لتحسينها وتطويرها".

وأوضح "أغلب الفرق ستأتي بالمنتخب الأول مثل السعودية وقطر والإمارات والبحرين والعراق، فقط المنتخبات الإفريقية مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب ستأتي بالمنتخب الثاني، وبالتالي علينا أن ندير اللاعبين الذين لن يشاركوا في كأس الأمم الإفريقية وفي اللحظات الأخيرة يمكن أن يتم استدعاء لاعبين من فريقنا للفريق الأول، الأمور لن تكون سهلة ويجب أن نتعامل معها".

واختتم "حين تكون حامل اللقب يسعى الكل للتفوق عليك وهذا وضع الجزائر في كأس العرب. سيكون من الصعب أن نحافظ على اللقب لكننا سنبذل كل شيء لتحقيق ذلك".

وفاز منتخب مصر الثاني على الجزائر في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية الثانية ضد الجزائر يوم الإثنين المقبل في السادسة مساء.

وتم تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر ليصبح في الرابعة عصرا من يوم الإثنين بدلا من السادسة مساء لمنح الفرصة لمتابعة المنتخب الأول الذي سيواجه كاب فيردي.

مجيد بوقرة الجزائر المنتخب الثاني كأس العرب
